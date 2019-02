Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, nu a exclus posibilitatea ca presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, sa aiba soarta lui Nicolae Ceausescu, avertizandu-l ca daca nu cedeaza puterea ar putea ajunge in penitenciarul militar Guantanamo."Ii urez lui Nicolas…

- "Ii urez lui Nicolas Maduro si consilierilor sai o pensionare indelungata si linistita, pe o plaja frumoasa departe de Venezuela. Ar trebui sa profite de oferta presedintelui (autoproclamat -n.red.) Juan Guaido si sa plece. Cu cat va fi mai rapid, cu atat va fi mai bine", a transmis John Bolton prin…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte...

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat miercuri, fara sa ofere dovezi, ca John Bolton, consilierul pe securitate nationala din SUA, planuieste sa invadeze Venezuela, scrie Reuters.

- Analiza incendiara a situației in care se afla Romania, facuta de istoricul Stelian Tanase. Acesta a oferit Adevarul un interviu in care a comparat situația numirilor actuale din Guvernul Romaniei cu vremurile in care țara noastra era condusa de Nicolae Ceaușescu."Nu conteaza valoarea cuiva…