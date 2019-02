Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat ca Administratia de la Washington este formata din "extremisti" care au generat criza politica de la Caracas pentru a justifica o interventie militara, catalogandu-l pe omologul sau american, Donald Trump, drept adept al "suprematiei albilor".

- Opozantul Juan Guaido, recunoscut de circa 50 de tari ca presedinte interimar al Venezuelei, i-a atentionat duminica pe militari ca a impiedica intrarea ajutoarelor umanitare, depozitate in Columbia, ii transforma aproape in autorii unui genocid deoarece este o "crima impotriva umanitatii", relateaza…

- Papa Francisc a declarat ca Vaticanul este pregatit sa medieze criza din Venezuela, doar daca ambele parți implicate solicita acest lucru. Intrebat de scrisoarea pe care i-a trimis-o președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, Papa Francisc a declarat ca inca nu a citit-o, scrie Mediafax. "Vom vedea ce…

- Susținatorii președinteleui auto-proclamat Juan Guaido, din Venezuela, ies sambata pe strazi pentru a-și arata sprijinul pentru acesta. Ei vor mai manifesta și impotriva liderului socialist Nicolas Maduro. Mii de oameni sunt așteptați sa iasa pe strazile capitalei Caracas, mobilizarea avand scopul de…

- Doi jurnaliști din Franța au fost arestați in Venezuela in legatura cu relatarile despre criza politica din statul sud-american. Ambasada Franței la Caracas a luat masuri pentru eliberarea celor doi. "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela. Ambasada noastra a cerut protectia…

- SUA au transmis un mesaj de avertisment la adresa regimului Maduro. Avertismentul precizeaza ca „orice violenta si intimidare” impotriva opozitiei la regimul lui Nicolas Maduro in Venezuela si a personalului diplomatic american va antrena un „raspuns semnificativ”, transmite AFP citata de Agerpres.…

- Manifestatiile din Venezuela impotriva presedintelui Nicolas Maduro s-au soldat cu 35 de morti si 850 de persoane au fost arestate intr-o saptamana, potrivit unui nou bilant furnizat luni de mai multe ONG-uri, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc…

