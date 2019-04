Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dispus majorarea cu peste 100% a salariului minim in tara, aducandu-l la echivalentul a aproape 8 dolari pe luna, intr-un context de hiperinflatie si de puternica devalorizare a monedei nationale, bolivar. Salariul de baza a fost majorat de la 18.000 bolivari…

- Unul din cinci angajati ai SN Inchideri Mine Valea Jiului vor fi concediati in acest an, din cauza cresterilor cheltuielilor cu salariile, provocate de majorarea salariului miim brut pe economie de la 1 ianuarie 2019, se arata intr-un proiect de act normativ pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut marti Portugaliei sa restituie Venezuelei peste 1,7 miliarde de dolari, suma despre care sustine ca a fost blocata ilegal de guvernul de la Lisabona, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Ma adresez guvernului Portugaliei: deblocati cele 1,727…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, iar in paralel prognozeaza o majorare a ratei inflatiei si deficitului de cont curent. Datele apar în cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut sambata Mexicului si Uruguayului sa relanseze propunerea lor de mediere pe care au facut-o pentru a contribui la rezolvarea crizei dintre puterea chavista si opozitie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nicolas Maduro a facut aceasta declaratie…

- CHIȘINAU, 4 feb – Sputnik. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat ca a expediat o scrisoare Papei de la Roma Francisc în care solicita acordarea unui ajutor în “facilitarea dialogului” între cele doua tabere politice ostile. “Am expediat…