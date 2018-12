Liderul deputatilor USR, Dan Barna, a declarat, in plenul Parlamentului, ca exista "emotii" la nivel national si european pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, pentru ca in tara noastra "sunt puse sub semnul intrebarii" independenta sistemului judiciar si statul de drept, scrie agerpres.ro.

"Vom incepe anul 2019 cu un moment de importanta istorica. Preluam in premiera presedintia rotativa a Consiliului UE. Este unul dintre acele evenimente cu care ne intalnim rar in viata si pentru Romania…