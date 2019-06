Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura."Nu avem o polemica cu PNL. Din momentul in care am fost ales presedinte al USR,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reproșat ierei liderilor USR-PLUS anunțurile facute cu privire la o eventuala intrare la guvernare și o candidatura proprie la alegerile prezidențiale, apreciind ca sunt calcule politice pentru a nu se eroda la guvernare, scrie stiripesurse.ro.

- Raspuns taios dat de liderul USR, Dan Barna, la atacurile lansate ieri de președintele PNL Ludovic Orban.Președintele PNL, Ludovic Orban, a reproșat ierei liderilor USR-PLUS anunțurile facute cu privire la o eventuala intrare la guvernare și o candidatura proprie la alegerile prezidențiale,…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Kelemen Hunor a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati in perioada dintre alegeri este legala si constitutionala, insa nu exista un lider care sa coaguleze o astfel de majoritate."Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau in…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus la finalul consultarilor cu președintele României de la Palatul Cotroceni ca opinia exprimata de români la referendum reprezinta o obligație de transpunere a acestei voinței în Constituție, lansând un apel la români sa decida clar, la…