"Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.



El a adaugat ca nu doreste sa intre in subiectul referitor la numarul de voturi, pana cand negocierile pe marginea motiunii nu vor avea un final.



"Dupa cum am mai zis, am un optimism temperat vizavi de aceasta motiune de cenzura. (...) Ieri nu am avut discutii cu domnul Ponta",…