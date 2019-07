Preşedintele UniCredit spune că ideea separării activelor externe ar putea fi analizată "Aceasta este o tema care ar putea fi analizata in situatia in care ar trebui sa derulam operatiuni cu caracter extraordinar. Dar nu vad elemente care sa impuna o urgenta", a declarat Fabrizio Saccomanni intr-un interviu acordat CNBC pe marginea unei conferinte bancare. Saccomanni nu a facut alte precizari dar in media au aparut speculatii potrivit carora UniCredit este interesata de o fuziune cu o alta mare banca din strainatate.



La inceputul acestei saptamani, Reuters a publicat un articol conform caruia grupul bancar italian UniCredit, prezent si pe piata din Romania, intentioneaza…

Sursa articol: dcnews.ro

