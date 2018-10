Romania se poate mandri cu reputatia pe care a reusit sa si-o creeze Universitatea Politehnica din Bucuresti in Europa, a declarat intr-o conferinta de presa presedintele CESAER - una dintre cele mai importante asociatii universitare la nivelul Uniunii Europene, Jim McDonald, cu prilejul celei de-a 31-a editii a Adunarii Generale a CESAER, informeaza Agerpres.

"Asadar, cred ca oricare universitate din Europa ar fi foarte multumita sa primeasca jumatate de miliard de euro in investitii de infrastructura. Ce am obtinut aici este un varf al investitiilor de infrastructura in cadrul educatiei…