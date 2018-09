Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Popa a demisionat, joi, 27 septembrie, din functia de ministru al Educatiei, dupa ce in cursul diminetii a avut loc o discutie la Palatul Parlamentului cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX , ca a demisionat deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare…

- Kelemen Hunor a declarat miercuri ca pana la rezolvarea problemei predarii limbii romane in școlile generale cu predare in limba materna, nu poate fi deschis subiectul colabararii parlamentare, pe proiecte legislative cu PSD-ALDE. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu…

