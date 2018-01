Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sambata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, in secolul XXI, cand pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa decida liber in privinta…

- Presedintele Parlamentului Ungariei despre afirmațiile premierului Tudose Foto: Arhiva. Presedintele Parlamentului Ungariei, Kövér László, a declarat ca trebuie sa se raspunda pe un ton calm, pasnic si tolerant afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, continua atacul dupa declaratiile facute recent de premierul Mihai Tudose privind o eventuala autonomie a Tinutului Secuiesc. Liderul maghiar a declarat, sambata, la Turda, ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Reamintim ca, in ultima perioada, partidul condus de Dragnea s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne. Dragnea a facut și o scurta…

- Mesajul presedintelui Iohannis la 450 de ani de la "Edictul de la Turda" Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Presedintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul implinirii a 450 de ani de la recunoașterea libertații religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda din ianuarie 1568. “Se implinesc 450 de ani de la postularea la Turda, pentru prima data in lume, a principiului libertații…

- Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului drept o "amenintare cu spanzuratoarea a acelor maghiari din Transilvania care arboreaza in patria lor steagul secuiesc si isi apara identitatea maghiara", scrie agentia ungara de presa MTI, citata de editia in limba romana a portalului de…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes ii cere președintelui UDMR, Kelemen Hunor, sa suspende in 24 ore colaborarea parlamentara cu partidele de guvernamant. Pastorul de la care a pornit Revoluția din 1989 vrea demisia premierului Tudose din cauza declarațiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura”…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Data de 13 ianuarie are o semnificatie aparte in Transilvania: Dieta Transilvaniei emitea, in 1568, Edictul de la Turda, primul act din lume ce consfintea libertatea religioasa a fiecarui individ. Anul acesta, Biserica Unitariana Maghiara sarbatoreste 450 de ani de la acel moment.

- Biserica Unitariana Maghiara aniverseaza anul acesta 450 de ani de la Edictul de la Turda, moment istoric in care s-a enuntat pentru prima data libertatea religioasa in Europa. Dieta Transilvaniei, intrunita la Turda la inceputul anului 1568, a adoptat o hotarare istorica: s-a proclamat libertatea constiintei…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si 'spre stiinta' liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie.A da batalia cu Dragnea prin umilirea…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.…

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie.Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat pentru Mediafax ca declaratia care urmeaza sa fie semnata…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la sedinta CSM ca actualul Consiliu a picat testul unitatii si al sperantei. "E un moment al bilantului, s-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu as vrea sa vorbesc despre nerealizarile CSM. (...) Va spuneam in 2017 ca se…

- Conform deciziei premierului, Carabulea - secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat - va semna toate documentele necesare in vederea exercitarii atributiilor primite la ANRM. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea lui Gigi Dragomir din functia de presedinte,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Seful Guvernului a revenit miercuri la Palatul Victoria, pe agenda premierului figurand o intrevedere cu o delegatie de reprezentanti din randul organizatiilor non-guvernamentale nemultumite de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Pe agenda publica a premierului Tudose, intrevederea…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Pentru președintele Klaus Iohannis - ”Este aproape o certitudine faptul ca cineva care se gandește la președintele Iohannis de peste mari și țari ii va trimite un cadou.”, a spus Mihai Voropchievici. Pentru Liviu Dragnea - ”Este cazul sa abordați altfel…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD, potrivit Agerpres.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- "Adoptarea Constitutiei Romaniei in urma cu 26 de ani, la scurt timp dupa caderea comunismului, marcheaza un moment deosebit de important in procesul de modernizare a statului roman, un moment in care tara noastra a facut cunoscuta directia ferma pe care a ales-o catre un stat democratic, independent,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Pe 9 decembrie, PSD va organiza mitinguri impotriva "statului paralel si ilegitim” in Bucuresti si in orasele mari, potrivit declaratiilor lui Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al partidului. Sursa citata a anuntat ca actiunile de protest sunt indreptate "impotriva abuzurilor, impotriva…

- Intrebat cine a gresit, Firea sau Tudose, el a raspuns: "In momentul in care intr-o tara democratica autoritatea de stat nu mai poate sa fie exercitata, asta inseamna ca in tara asta e anarhie. In nicio tara din Europa... Poate ca primul-ministru o sa-mi dea si mie un exemplu, sunt foarte curios sa…

- Președintele social-democratilor din Vrancea inca din anul 1992 și carmaci unic al județului, Marian Oprișan pare ca s-a poziționat de partea taberei Tudose in disputele dintre premier, Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Targu Mureș, ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie, pentru comunitatea maghiara, un prilej de bilanț, dar și un prilej de a deschide un nou cadru de dialog și colaborare cu majoritatea romaneasca, in scopul construirii unui viitor comun. Kelemen…

- Deputații au adoptat ieri, legea privind achiziționarea rachetelor americane „Patriot”, subiectul fiind marcat de o premiera in PSD: președintele partidului, Liviu Dragnea, l-a ironizat pe președintele executiv al formațiunii, Niculae Badalau, relația dintre cei doi fiind marcata in ultima perioada…

- Doua luni fara salarii SE ASTEAPTA UN SEMNAL… Astazi, cei 2.500 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui afla daca isi vor primi salariile restante. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat aseara, in sedinta de Consiliu Judetean, ca a obtinut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nu este interesat de criticile aduse de cate avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Tudose, precizand ca nu acesta poate sa-si pastreze functia daca il consiliaza bine pe primul-ministru. Invitat sa comenteze solicitarea…

- „Am incetat toate detasarile, 24 la numar. Astazi am dat o decizie in acest sens”, a spus, pentru Mediafax, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. Adrian Dita, fostul presedinte al ANCOM, a adus in cadrul institutiei…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara ca a cerut premierului, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv, afirmatia sa venind in contextul in care a fost intrebat in legatura cu faptul ca la Clubul Floreasca…

- Klaus Iohannis anunta marti daca accepta sau nu cele trei propuneri de ministri din cabinetul Tudose. Presedintele ii lasa sa astepte pe cei din coalitia de guvernare, dupa ce a primit de luni demisiile lui Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, impreuna cu propunerile de inlocuire: Paul Stanescu…

- Smart-Up Diaspora. Repatrierea romanilor din strainatate prin antreprenoriat la Cluj Un proiect intitulat ”Smart-Up Diaspora”, cu o finantare europeana de 3,7 milioane de euro, prin care se urmareste repatrierea romanilor care lucreaza in strainatate, prin antreprenoriat, a fost lansat marti. Romanii…

- Intr-o postare pe blogul personal, despre coabitare, Adrian Nastase transmite ca in momentul in care ”președintele unui partid aflat la guvernare nu este premier” coabitarea poate fi necesara. Totodata, Adrian Nastase a postat la textul respectiv, ironic, doua curci care coabitau cu mai multe…