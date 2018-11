Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate rus FSB a anuntat in cursul noptii de duminica spre luni ca navele sale de patrula la frontiera au capturat duminica trei nave ucrainene in Marea Neagra si ca au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia de stiri rusa RIA, preluata de Reuters.…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres. Doi marinari ucraineni au fost raniti in incident.

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Rusia a impus joi o serie de sancțiuni economice, prezentate ca represalii, fața de 400 de personalitați și companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni crescande intre Kiev și Moscova, dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014, relateaza AFP. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a comparat…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…