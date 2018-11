Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a decis joi sa acorde joi Patriarhiei Constantinopolului dreptul de a folosi o biserica emblematica, care ii va servi ca reprezentanta la Kiev, dupa decizia Sfantului Sinod al Patriarhiei Ecumenice de a recunoaste o Biserica independenta de tutela Moscovei in aceasta tara, relateaza AFP.…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Decizia Bisericii Ortodoxe Ruse de a întrerupe toate relațiile cu Patriarhia de Constantinopol este un pas spre una dintre cele mai mari schisme din creștinism din ultimele secole, scrie The New York Times. E drept, nu s-a ajuns înca la o divizare completa. Biserica Ortodoxa…

- Biserica Ortodoxa Rusa a denuntat joi o ”catastrofa” si o ”schisma” dupa hotararea istorica a Patriarhiei de la Constantinopol de a recunoaste o biserica independenta de tutela religioasa a Moscovei in Ucraina, relateaza AFP.”Patriarhia de la Constantinopol a luat astazi (joi) o decizie catastrofala.…

- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei, informeaza...

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Ce sustine unul din editorialistii ziarului Yenisafak din Turcia, o publicatie care sprijina partidul lui Erdogan: ordinea mondiala se va schimba, vestul este in pierdere, vin din spate Rusia, China, Iran si Turcia Turcia este sub asediu, iar SUA au decis sa atace Tucia economic, prin presiuni…