- Presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus sa discute cu Moscova despre conflictul din estul tarii sale, transmite DPA. "Sper ca Rusia va da dovezi de deschidere catre reducerea intensitatii conflictului la urmatoarea intalnire in format Normandia. As dori sa repet ca sunt…

- Fostul actor de comedie a caștigat cu o majoritate covarșitoare, dupa o campanie cu mesaj anticorupție, dar și populism. Actorul și-a adus personajul in viața reala - a jucat ani la rand rolul unui om obișnuit care a ajuns președinte și s-a luat la lupta cu oligarhii. Daca sunteți curioși, puteți urmari…

- Presedintele Ucrainei si candidat pentru un nou mandat, Petro Porosenko, a sustinut sambata ca in turul doi al scrutinului prezidential, in care se va confrunta cu actorul de comedie Volodimir Zelenski, ucrainenii vor avea de ales intre Europa si Rusia, transmite agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Volodymyr Zelensky, in varsta de 41 de ani, si a carui singura experienta de guvernare se rezuma la a interpreta rolul unui profesor de istorie devenit subit presedinte intr-un serial de televiziune, ii devanseaza de departe pe rivalii sai cu peste 25% din intentiile de vot, potrivit ultimelor sondaje…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat recent ca daca Romania nu intra in Uniunea Europeana, Vladimir Putin proceda cu tara noastra asa cum a facut-o cu Ucraina. Stim toti ca Peninsula Crimeea a Ucrainei a fost anexata de Rusia in 2014.Ce stim mai putin este ca ministrul…

- Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre. Intensificarea constanta a activitatii militare a Rusiei in Crimeea, culminand cu incidentul de la Kerci, si conflictul in desfasurare din Ucraina de Est, hartuirea avioanelor…

- Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii. "Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre.…