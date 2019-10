In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam oare ca niste oameni corupti?', a afirmat presedintele ucrainean. Programul de ajutor militar 'fusese blocat chiar inainte de convorbirea noastra si noi nu am abordat acest subiect. Nici macar nu stiam de aceasta' , a spus Zelenski, vorbind intr-o conferinta de presa maraton sustinuta in zona de restaurante…