- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeei se afla doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - profund preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, releva Le Vif.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a avertizat ca planeaza riscul unui „razboi total“ cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au crescut pe fondul unui incident naval in stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi. Dupa acest incident,…

- Președintele Ucrainei susține ca Rusia și-a intarit drastic prezența militara la frontiera ucraineana. Acesta a vorbit și despre escaladarea conflictului cu Moscova. Petro Poroșenko a vorbit chiar despre riscul unui „razboi total” cu Rusia! „Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeii stau doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - ambii preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, noteaza marti intr-o ampla analiza France Presse. Consideratiile de politica interna…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca decizia lui Petro Poroșenko de a semna decretul privind decizia Consiliului Național de Securitate de a impune legea marțiala in țara, pe o perioada de 30 de zile este una „negandita”.

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- Postul de televiziune RT a postat imagini video cu navele ucrainene care au fost reținute de autoritațile din Federația Rusa, informeaza RIA Novosti. În imaginile video pot fi vazute corabiile ucrainene care se afla pe malul pazei de coasta din Crimea. Anterior, FSB a declarat…