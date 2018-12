Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko susține ca Rusia a inceput deja sa se implice in procesele electorale din Ucraina și din Republica Moldova, adaugand ca Moscova folosește mijloacele moderne de informare pentru a discredita liderii de la Kiev și Chișinau, informeaza agenția UNIAN, potrivit mediafax.Citește…

- Presedintele Ucrainei a semnat sambata legea prin care i se cere Bisericii Ortodoxe Ucrainene sa-si modifice denumirea pentru a arata in mod explicit afilierea ei la Rusia si la Patriarhia Moscovei, informeaza Unian si dpa. Parlamentarii ucraineni au votat joi aceasta lege care ar putea…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a informat ca Ucraina va actiona in instanta Rusia la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu actul de agresiune din Marea Azov, scrie Kiev Post. „Se pregateste acuzarea pentru a fi trimisa la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu un act de…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a pledat joi pentru evitarea solutiilor militare in criza dintre Ucraina si Rusia, iar Alianta Nord-Atlantica a adoptat o atitudine prudenta, subliniind ca in Marea Neagra exista deja capabilitati militare NATO, inclusiv ale Romaniei.Presedintele Ucrainei,…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov vor fi in centrul discutiilor de saptamana viitoare de la Bruxelles intre ministrii de externe ai tarilor membre NATO si omologul lor ucrainean Pavlo Klimkin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, relateaza…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeei se afla doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - profund preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, releva Le Vif.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a avertizat ca planeaza riscul unui „razboi total“ cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au crescut pe fondul unui incident naval in stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi. Dupa acest incident,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a avertizat asupra amenintarii unui „razboi total” cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua state au crescut pe fondul unui incident naval din stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi, informeaza The Guardian.