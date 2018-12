Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat ca nu intentioneaza sa extinda legea martiala, cu exceptia cazului in care va avea loc un atac pe scara larga dinspre Rusia, potrivit Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat miercuri Actul asupra legii martiale in Ucraina, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Rusia, a anuntat purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a avertizat ca planeaza riscul unui „razboi total“ cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au crescut pe fondul unui incident naval in stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi. Dupa acest incident,…

- Ucraina se afla sub amenințarea unui razboi total cu Rusia, de aceea era necesar sa se decreteze legea marțiala in țara, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țara. Poroșenko a spus ca incidentul din Marea Azov de pe 25 noiembrie a fost „un eveniment extrem pentru…

- Este tensiune militara uriașa in apropierea țarii noastre. Relația dintre Rusia și Ucraina a escaldat brusc, dupa ce 3 nave militare ucrainene au fost sechestrate in stramtoarea Kerci, in zona de acces a Marii Azov. Rusia a deschis focul asupra navelor.

- Anterior, presedintele Petro Porosenko a semnat decretul privind instaurarea legii martiale. Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene. Pentru aprobarea decretului era nevoie de votul Parlamentului de la Kiev. Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene,…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret privind introducerea legii marțiale pe o perioada de doua luni – pana pe 25 ianuarie – in legatura cu situația din stramtoarea Kerci, unde flota rusa a reținut trei nave ucrainene. Decretul este publicat pe portalul oficial al președintelui…

- Ce este legea marțiala. Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat luni, 26 noiembrie, ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra. Totuși, nu mulți știu ce este legea marțiala…