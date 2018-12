Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei a semnat sambata legea prin care i se cere Bisericii Ortodoxe Ucrainene sa-si modifice denumirea pentru a arata in mod explicit afilierea ei la Rusia si la Patriarhia Moscovei, informeaza Unian si dpa. Parlamentarii ucraineni au votat joi aceasta lege care ar putea obliga…

- Parlamentarii ucraineni au votat joi o lege care ar putea obliga Biserica sustinuta de Moscova in Ucraina sa adauge la denumirea sa termenul ″rusa″⁣, numindu-se astfel ‘Biserica Ortodoxa Rusa din Ucraina’, lege ce are drept scop diminuarea influentei preotilor pe care autoritatile de la Kiev ii considera…

- Bataie in Rada Suprema a Ucrainei. Mai multi deputati s-au luat la pumni din cauza unui banner de la tribuna centrala. Incidentul a avut loc dupa votarea unei legi privind redenumirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonata Patriarhiei de la Moscova, care va trebui sa scoata din denumire orice referire…

- Tratatul de prietenie dintre Ucraina si Rusia devine istorie. Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a semnat legea privind denuntarea acestuia. Acordul, intrat in vigoare in 1998, expira la sfarsitul lunii martie anul viitor.

- Bulgarii merg inainte cu planul de a chelui 1,4 miliarde de euro pentru constructia unei conducte de gaze care sa lege tara de Turcia, asigurand astfel legatura de care Rusia are nevoie pentru a livra gaze in Europa, ocolind Ucraina, transmite Reuters . Parlamentarii bulgari au dat unda verde companiei…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a avertizat ca planeaza riscul unui „razboi total“ cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari au crescut pe fondul unui incident naval in stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi. Dupa acest incident,…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…