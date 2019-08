Oleksi Honcharuk este in prezent adjunct al biroului presedintelui Ucrainei.

In varsta de 35 de ani, el a fost numit in aceasta functie de Zelenski in luna mai. Inainte de asta a condus o organizatie nonguvernamentala centrata pe reforme si a avut functia de consilier la Ministerul Ecologiei.

Tot joi, Zelenski l-a nominalizat pe Vadim Pristaiko, fost ambasador la NATO, pentru functia de ministru de Externe. Cat priveste Apararea, el l-a propus pe Andri Zahorodniuk, avocat si activist.

Parlamentul va vota propunerile, cel mai probabil, joi dupa-amiaza.