- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a atacat in justitie postul BBC pentru calomnie, in urma unui articol in care se afirma ca Kievul a platit bani grei pentru intalnirea sa cu Donald Trump, potrivit textului plangerii consultate vineri de AFP. Intr-un articol aparut in luna mai pe site-ul sau, citat…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret privind denunțarea Tratatului de prietenie, cooperare și parteneriat cu Rusia. Potrivit documentului, Ministerul ucrainean de Externe va notifica partea rusa cu privire la decizie, precum și sa informeze ONU, OSCE și alte organizații internaționale.…

- Autoritațile din Ucraina au decis inchiderea punctelor de intrare in Peninsula Crimeea, ca urmare a unui misterios incident chimic, care a dus la creșterea dioxidului de sulf in aer. Toate școlile din apropierea Crimeii au fost inchise, au anunțat autoritațile din regiunea Kherson, situata la nord de…

- Casa Alba pare sa continue sa bage fitile intre Londra și Bruxelles. Intr-o posibila noua incercare de a antagoniza relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana, președintele american, Donald Trump,...

- Declaratia finala a Summit-ului NATO este una "extrem de importanta" pentru Ucraina si arata ca "lumea incepe sa inteleaga" ce se intampla in aceasta tara, unde nu are loc "un conflict inghetat", ci "un razboi fierbinte", a declarat joi, la Bruxelles, presedintele ucrainean Petro Porosenko.Presedintele…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, s-a intalnit la Belgrad cu omologul sau sarb, Alexandar Vucic, Ucraina cautand astfel stragerea relațiilor cu Serbia, țara balcanica, care este cel mai apropiat aliat al Rusiei in Europa, potriivt Vocea Americii. Delegațiile celor doua țari au semnat acorduri…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…