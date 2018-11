Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra, relateaza Reuters. Seful statului ucrainean a precizat ca parlamentul ar putea…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, precizand ca doi marinari ucraineni au fost raniti in incident. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat un act agresiv al Rusiei vizand o escaladare premeditata…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a comparat joi sancțiunile impuse de Rusia cu „primirea unui premiu”, adaugand ca Moscova ar trebui sa iși retraga trupele și armamentul de pe teritoriul ucrainean in loc sa adreseze amenințari, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „In Ucraina, a…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, si companiile acestuia nu figureaza pe lista persoanelor si intreprinderilor impotriva carora Rusia a introdus, joi, masuri restrictive - scrie ziarul Korrespondent, adaugand, insa, ca pe lista respectiva se afla Oleksi Porosenko, unul dintre fiii presedintelui…

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca membrii acestei formatiuni nu vor sustine in Parlament proiectul legii offshore, iar in ce priveste directiva europeana privind combaterea spalarii banilor va fi luata o decizie abia dupa ce reprezentantii Guvernului vor explica efectele…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata, indiferent de s-ar termina cu el, decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre Guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra…