Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a declarat, sambata, ca tara sa a inasprit securitatea la structuri esentiale ale infrastructurii, cum ar fi centralele nucleare si la porturile din Marea Neagra, scrie Reuters, informeaza News.ro.Porosenko a reluat, sambata, acuzatiile conform carora…

- Președintele rus il acuza pe omologul sau ucrainean de orchestrarea incidentului din Marea Neagra. Vladimir Putin susține ca Petro Poroșenko a planificat totul pentru a-și crește cota de popularitate inaintea alegerilor prezidențiale din martie 2019. „A fost, fara nicio indoiala, o provocare!”, a spus…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune Parlamentului de la Kiev sa instaureze legea martiala, dupa ce fortele militare ruse au atacat si capturat trei nave ale Ucrainei in Marea Neagra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, si companiile acestuia nu figureaza pe lista persoanelor si intreprinderilor impotriva carora Rusia a introdus, joi, masuri restrictive - scrie ziarul Korrespondent, adaugand, insa, ca pe lista respectiva se afla Oleksi Porosenko, unul dintre fiii presedintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…