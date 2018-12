Stiri pe aceeasi tema

- O alta crima infioratoare s-a petrecut noaptea trecuta. De data aceasta, evenimentul a avut loc in comuna Livezi, din județul Valcea. Un batran de 73 de ani a fost gasit mort de fiul sau. Victima prezenta urme de lovituri la nivelul capului. Corpul neinsuflețit a fost descoperit de fiul victimei, care…

- Sportiva romana Simona Halep (nr. 1 WTA) și antrenorul Darren Cahill nu vor mai colabora din sezonul urmator, iar in spațiul public deja se discuta despre variantele pe care le-ar putea lua in calcul Halep pentru a acoperi locul lasat liber in echipa sa.Digisport: Simona Halep trebuie…

- Echipa Romaniei a ocupat locul 21 la finalul calificarilor masculine, vineri, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), iar Andrei Muntean a reusit calificarea in finala de la individual compus. Echipa Romaniei, formata din Marian Dragulescu, Andrei Muntean,…

- Un accident a avut loc luni seara, in fața Stadionului „Ion Oblemenco” din Craiova, iar printre persoanele implicate, s-a aflat și nepotul lui Ilie Balaci, Catalin Goga. Barbatul plecase cu un prieten, la volanul mașinii unui apropiat al familiei Balaci, pentru a o aduce la stadion pe mama marelui sportiv.…

- Cunoscuta sub numele de “Fata cu Vioara”, Raluca Raducanu, solista si violonista, lanseaza Fata cu Vioara & Band odata cu prima piesa reorchestrata a trupei. Piesa “Intr-o zi la poarta mea” a celebrei interprete de muzica populara Gabi Lunca este reorchestrata intr-o maniera fresh și readaptata cu influențe…

- Pastorul olandez trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud pentru comiterea infractiunii de viol in forma continuata, a fost eliberat din arest preventiv. Tribunalul Alba a decis luni, 24 septembrie, sa inlocuiasca masura preventiva cu una mai usoara, respectiv control…

- Clipul a fost realizat de la bordul unei masini de catre Florin Turisca. In urma impactului patru persoane au decedat, iar una este in stare extrem de grava. Din imagini se poate observa cum masina cu numere de Constanta patrunde inexplicabil pe contrasens, fiind avea loc si izbeste aproape frontal…

- Dinamo este in cautarea unui antrenor, dupa ce Florin Bratu a fost demis oficial azi . (Detalii aici) Potrivit informațiilor GSP.RO, conducerea lui Dinamo, reprezentata Ionuț Negoița, președintele Alexandru David și secretarul general Bogdan Balanescu, se va intalni in aceasta seara cu Claudiu Niculescu,…