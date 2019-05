Stiri pe aceeasi tema

- In fata a peste 10.000 de oameni, presedintele PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, a taxat dur sprijinul pe care baronii din Judetele Moldovei il acorda lui Liviu Dragnea, in conditiile in care in ultimii ani regiunea nu a beneficiat de investitii guvernamentale. "Dupa alegerile din 2016 foarte multi…

- Presedintele turc, Recep Tayyp Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au convenit ca ar trebui ca un grup de lucru privind nord-vestul Siriei sa fie convocat cat de curand posibil, a afirmat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Reuters. O recenta ofensiva…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo urmeaza sa fie primit de catre presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare, in cadrul unei vizite in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.Secretarul de Stat american se intalneste cu Putin marti, la Soci, in sudul Rusiei,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va avea o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in timp vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, informeaza AFP si Reuters. Ministrul american de externe se va intalni…

- Presedintele Igor Dodon a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in accidentul aviatic de la Moscova. Seful statului a spus ca a avut un sentiment de profunda tristete si regret dupa ce a auzit despre aceasta veste.

- Un spital subteran din provincia siriana Idlib, bombardata de catre regim si aliatul sau rus, a fost scos din serviciu duminica de loviturile aeriene imputate Rusiei, au indicat o organizatie neguvernamentala medicala si Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. Printre…

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost închisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata…

- Un sondaj Gallup arata ca 44% dintre rusi cu varstele intre 15 si 29 de ani doresc sa emigreze, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: INTERVIU Seful SIIJ, dupa asaltul declansat de procurorii CSM: 'Se pune o presiune enorma ca aceasta Sectie sa nu-si poata desfasura activitatea'…