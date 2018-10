Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sustine in fata parlamentului turc un discurs in care urmeaza sa faca referire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va ține marți un discurs in fața Parlamentului in care a promis sa spuna "adevarul gol-goluț" despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, scrie Digi24.ro.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat duminica cu regele Salman al Arabiei Saudite despre disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza presa locala, preluata de DPA, citat de Agerpres.

