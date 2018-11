Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a finalizat "pregatirile" pentru o noua ofensiva in nordul Siriei care sa "distruga" o militie kurda sprijinita de Washington, dar pe care Ankara o considera ca fiind "terorista", a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Vom…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa faca „pasii necesari impotriva persoanelor si institutiilor din Romania“ care au legaturi cu miscarea gulenista, considerata de Ankara „terorista“. Dancila a pastrat tacerea. Specialistii consultati de „Adevarul“…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Ankara, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au sustinut o declaratie de presa comuna, in cursul careia presedintele turc a spus ca va fi intensificata cooperarea impotriva persoanelor si institutiilor…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate…

- Vizita de stat intr-un context mai complicat. Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a mers in Germania. Asta in conditiile in care, in ultimii ani, Ankara si Berlin au fost pe pozitii diferite pe subiecte delicate, cum ar fi interventia militara in Siria, gestionarea valurilor de

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul țarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-și caute „noi aliați“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

