- Asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost ordonata de la "cel mai inalt nivel" din Arabia Saudita, afirma, intr-un editorial publicat in cotidianul The Washington Post, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, semnaland insa ca regele Salman nu este implicat, anunta Mediafax.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va ține marți un discurs in fața Parlamentului in care a promis sa spuna "adevarul gol-goluț" despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, scrie Digi24.ro.

- Directorul general al companiei Siemens, Joe Kaeser, a fost presat duminica de mai multi politicieni din Germania sa se retraga de la o conferinta privind investitiile, ce se va desfasura in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza agentia Reuters.

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat duminica cu regele Salman al Arabiei Saudite despre disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza presa locala, preluata de DPA, citat de Agerpres.