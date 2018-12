Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care urmeaza sa participe la ceremoniile din Franta in vederea marcarii unui secol de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, a readus in discutie cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, releva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sustine in fata parlamentului turc un discurs in care urmeaza sa faca referire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa se adreseze marti, inaintea pranzului, parlamentului cu privire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa se adreseze marti, inaintea pranzului, unui comitet parlamentar cu privire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va ține marți un discurs in fața Parlamentului in care a promis sa spuna "adevarul gol-goluț" despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, scrie Digi24.ro.

- Unul dintre cei 15 suspecti în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a murit într-un accident de masina produs la Riad, a relatat joi publicatia Yeni