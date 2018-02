Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Uniunea Europeana sa se astepte la represalii pentru tratamentul 'foarte nedrept' aplicat Statelor Unite in relatiile lor comerciale, conform unui interviu televizat difuzat duminica seara si citat de AFP si dpa."Uniunea Europeana a tratat SUA…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru BBC, care a difuzat sambata fragmente, relateaza AFP. Intrebat daca va exista o solutie…

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana (UE) care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, intr-un interviu pentru Reuters, citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, într-un interviu pentru Reuters. El a atras totodata atentia ca actuala situatie nu îi ofera Turciei nici un motiv…

- Papa Francisc îl va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican în data de 5 februarie, a anuntat marti Sfântul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice în ultimele

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a acuzat Washingtonul ca inființeaza o „armata a terorii” de-a lungul graniței cu Turcia, in timp ce țara sa este aproape de o confruntare deschisa cu trupele kurzilor susținuți de SUA, in Siria.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a respins vehement avertismentele omologului sau din SUA, Donald Trump, privind votul din Adunarea Generala ONU pe tema statutului Ierusalimului, liderul turc afirmand ca "vointa libera si democratica" nu poate fi cumparata cu dolari.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joia aceasta ca unele detalii din Tratatul de la Lausanne, semnat in iulie 1923, tratat care a stabilit frontierele Turciei cu vecinii sai din Balcani , au fost neclare și ca este necesara o soluție durabila a problemelor din Marea Egee și Cipru.

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat duminica pe oamenii de afaceri turci care isi trimit averile in strainatate de "tradare" si a asigurat ca nu va autoriza astfel de demersuri, relateaza AFP."Aud ca unii oameni de afaceri incearca sa-si trimita averile in strainatate.Le spun…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca discuția telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliați din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeași lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Uniunea Europeana ar putea decide luna viitoare includerea Turciei pe lista neagra a paradisurilor fiscale, o decizie care ar inaspri si mai mult tensiunile dintre Ankara si cel mai mare bloc comercial mondial, informeaza Bloomberg. Potrivit unor surse comunitare precum si unor documente consultate…

- Cadrele didactice au fost arestate la Ankara, dupa ce procurorii locali au emis mandate pe numele lor, alaturi de alti 56 de profesori. Operatiunile continua in aceasta investigatie. Anterior, profesorii in cauza au fost suspendati din invatamant in cadrul unei anchete privind legaturi cu…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german…

- Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru talia sa de numai 1,47 m, Suleymanoglu a fost spitalizat la finele lunii septembrie din cauza unor probleme la ficat, scrie antena3.ro. Citeste si Micul Hercule, Giuliano Stroe, traieste o adevarata drama. Tatal lui este disperat sa gaseasca o salvare…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a prezentat vineri scuze Turciei, in urma unui ”incident” la un exercitiu in Norvegia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca a fost prezentat ca un ”inamic”, relateaza AFP. ”Prezint scuzele mele pentru ofensa cauzata. Incidentele au…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa ''un incident'' in cursul unui exercițiu al Alianței Nord-Atlantice in Norvegia, relateaza AFP și DPA. ''Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana și nu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis miercuri, cu prilejul unei vizite in Qatar, ca tara sa va continua sa acorde sprijin militar acestui emirat, pe fondul crizei diplomatice in care sunt implicate Doha si Riad din luna iunie, transmite AFP. 'Erdogan a subliniat sprijinul continuu al Turciei…

- Recep Tayyip Erdogan i-a transmis lui Mircea Lucescu faptul ca aceasta problema nu poate fi rezolvata peste noapte, intrucat multi fotbalisti straini au contracte. Erdogan a precizat ca, cel mai probabil, limitarea va fi introdusa din 2019. "Multi fotbalisti straini sunt sub contract pana…

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa esueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atentionat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP.In interviu, Emmanuel Macron povesteste ca a incercat…