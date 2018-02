Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut miercuri o intrevedere cu premierul turc Binali Yildirim, in cadrul careia a fost abordata problema Ierusalimului, fiind prima intrevedere la nivel inalt intre cele doua tari de la decizia presedintelui american de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala Israelului,…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Lideri musulmani, reuniti miercuri in cadrul unui summit extraordinar al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) la Istanbul, au adresat un apel comunitatii internationale de a recunoaste Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca raspuns la decizia SUA de a considera Orasul Sfant…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o ”mentalitate sionista”, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. ”Adevarata proprietara a acestor pamanturi este Palestina. Trump vrea ca Israelul sa fie. Este…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și sprijinul fața de cauza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

- Proteste violente au izbucnit in Cisiordania, joi, dupa ce președintele american Donald Trump a declarat ca recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Palestinienii au incendiat cauciucuri și au...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump asaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. "A lua o asemenea decizie pune…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Papa Francisc a cerut ca statutul orasului sfant sa fie respectat, precizand ca noi tensiuni in Orientul Mijlociu ar inflama si mai mult conflictele la nivel mondial, solicitarea venind cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa anunte oficial ca SUA va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.La…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Comunitatea internaționala continua sa-și exprime miercuri ingrijorarea fața de intenția președintelui american Donald Trump de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a Israelului, printr-un anunț așteptat la ora 18:00 GMT, informeaza agențiile internaționale de presa. Intr-o conferința de presa…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- Schimbarea statutului "istoric" al Ierusalimului ar conduce la "o mare catastrofa" si "va pune capat procesului de pace", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-o conferinta de presa, scrie agerpres.ro. O astfel de decizie a administratiei americane "ar deschide…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Comentariile facute de Ilham Ahmed, un membru al filialei politice a Fortelor Democrate Siriene (SDF) sustinute de SUA, au fost aduse ca raspuns adus declaratiei administratiei americane, care a anuntat in weekend ca ar putea opri ajutorul militar trimis kurzilor. Statele Unite ar putea…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad în statiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si…