Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara adaposteste peste patru milioane de refugiati, a amenintat joi sa lase sa treaca un nou val spre Uniunea Europeana daca nu obtine mai mult ajutor international, potrivit Le Vif, citat de Rador.Peste 3,5 milioane din acesti refugiati sunt sirieni…

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP, citata de Agerpres. O lovitura…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- 'Am stabilit o comunicare directa cu echipajul de pe Stena Impero de ieri seara' (marti), a declarat compania Stena Bulk intr-un comunicat. Gardienii revolutiei - armata de elita a regimului de la Teheran - a capturat si sechestrat vineri in stramtoarea Ormuz petrolierul Stena Impero cu 23…

- Lovitura grea pentru SUA: Turcia, tara membra NATO, va produce rachete in comun cu Rusia. Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni. Potrivit postului Haberturk, Erdogan…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni.Potrivit postului Haberturk, Erdogan…