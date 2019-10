Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat vehement duminica pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, dupa ce acesta a formulat rezerve pe cat de rare pe atat de surprinzatoare la adresa ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza luni AFP potrivit Agerpres "Ii…

- "Bineinteles ca suntem ingrijorati de ce s-ar putea intampla si de aceea dorim ca Turcia (...) sa termine cat mai curand interventia pe care a inceput-o, pe care evident ca am condamnat-o", a spus Sibeth Ndiaye in emisiunea "Dimanche en Politique" la canalul televiziunii publice France 3.Autoritatile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera ca luptatorii kurzi sirieni "sa se retraga" de la granita Turciei cu Siria in contextul in care Ankara a lansat o ofensiva militara in acea zona, informeaza dpa. "Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane,…

- ''Avem una dintre cele trei optiuni de supravietuire: trimiterea a mii de soldati pentru a castiga in plan militar, lovirea Turciei foarte greu din punct de vedere financiar si cu sanctiuni si convingerea mediatorilor pentru un acord intre Turcia si kurzi!'', a scris presedintele american intr-un…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…