Doi tineri, de 20 si 26 de ani, implicati in accidente grave, duminica noaptea

Duminica noaptea, un accident rutier grav a avut loc in afara localitatii Ghergheasa. Un autoturism a lovit un cap de pod pe DJ 203A si a ajuns in afara carosabilului. In urma impactului, soferul, un tanar de 20 de ani din Salcioara, fost proiectat… [citeste mai departe]