- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa inaugureze sambata cea mai mare moschee din Europa in Koln in timp ce iși incheie o vizita controversata in Germania, iar forțele de poliție iși mobilizeaza echipajele in așteptarea protestelor, relateaza AFP.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastorului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara și Washington, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Secretarul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de stat in Germania pe 28 si 29 septembrie, conform purtatoarei de cuvant a presedintelui german, Frank-Walter Steinmeier, scrie Reuters. Nu a fost specificat daca Erdogan se va intalni si cu cancelarul Angela Merkel.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Germania la sfarșitul lunii septembrie, potrivit unor surse guvernamentale de la Berlin și de la Ankara, citate de ziarul german Bild și de agenția de știri Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern al Turciei, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters. In cabinetul de 16 ministri nu mai exista…

