Preşedintele Tunisiei, spitalizat de urgenţă "Starea presedintelui este critica", potrivit unuia dintre consilierii sai, Firas Guefrech. Essebsi, "victima unei puternice stari de rau a fost transferat la spitalul militar din Tunis", a notat inainte de aceasta Presedintia pe pagina sa de Facebook, in conditiile in care doua atentate sinucigase au avut loc joi in capitala tunisiana, ucigand un politist si ranind cel putin opt persoane, potrivit autoritatilor. Essebsi a mai fost spitalizat la sfarsitul saptamanii trecute, unul dintre consilierii Presedintiei dand asigurari ca este vorba de un control medical de rutina, in timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

