Preşedintele Tunisiei, Beji Caid Essebsi, spitalizat din cauza unei 'puternice stări de rău' Essebsi, 'victima unei puternice stari de rau a fost transferat la spitalul militar din Tunis', a notat Presedintia pe pagina sa de Facebook, in conditiile in care doua atentate sinucigase au avut loc joi in capitala tunisiana, ucigand un politist si ranind cel putin opt persoane, potrivit autoritatilor. Aceste atentate fac sa planeze din nou spectrul violentei deasupra Tunisiei, in deschiderea sezonului turistic si cu cateva luni inainte de alegeri. Tunisia se confrunta cu grupuri militante care opereaza in zone izolate din apropierea frontierei cu Algeria dupa revolta care a dus la inlaturarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

