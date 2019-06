Stiri pe aceeasi tema

- Președintele tunisian, Beji Caid Essebsi, în vârsta de 92 de ani, a fost dus, joi, la un spital militar dupa ce a suferit ”o criza de sanatate severa”, a anunțat administrația prezidențiala, relateaza Reuters. Nu sunt disponibile informații imediate cuprivire la starea de…

- Ion liescu a fost internat de urgența la spital, in aceasta dimineața. Fostul președinte al Romaniei a ajuns la spital dupa ce a acuzat probleme la inima. In ultimele luni, Iliescu a fost internat de urgența de mai multe ori.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa șefei procuroarei…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din... The post Incendiu puternic in vestul tarii: 11 oameni au ajuns de urgenta la spital. 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate appeared first on Renasterea banateana…

- Silvio Berlusconi a fost internat de urgența, marți dimineața, in Milano pentru o colica renala acuta. Apropiații fostului premier susțin, insa, ca va fi externat in cursul zilei și ca va participa la pr...

- Liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, a fost internat in spital din cauza unei infecții respiratorii. Acesta a ajuns pe mainile medicilor dupa ce a acuzat dureri pectorale. Potrivit secretarului personal al lui Dalai Lama, acesta a fost transportat la un spital din New Delhi, marți dimineața,…

- Fostul președinte Ion Iliescu , in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu" din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera sau nu pe…

