Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat dublul atentat sinucigas de la Tunis, in care un politist a fost ucis iar alte opt persoane ranite, joi, potrivit organismului american de supraveghere a miscarilor extremiste SITE, relateaza AFP.Autorii celor ”doua atacuri vizand forte…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca Uniunea Europeana a depasit masura dand in judecata companii de tehnologie americane precum Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca actiunile legale impotriva companiilor respective ar trebui sa fie de competenta Staatelor…

- Presedintele tunisian Beji Caid Essebsi, 92 de ani, a fost spitalizat joi dupa ce a acuzat "o puternica stare de rau", a anuntat Presedintia tunisiana, informeaza AFP si Reuters. Potrivit unuia dintre consilierii sai, Firas Guefrech, "starea presedintelui este critica". Essebsi,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca un acord cu Iranul, privind programul nuclear al acestuia, este posibil, sugerand ca reducerea unor astfel de activitați ale Teheranului se datoreaza sancțiunilor impuse de Washington, relateaza Reuters, potrivit mediafax."Sunt de parere…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea anunta, pe Facebook, ca a depus doua proiecte de lege, in Parlament, unul care interzice exportul ce busteni in Romania si altul care faciliteaza accesul pe piata muncii din Romania a celor din afara tarii, care nu au cetatenie romana. "Așa cum am anunțat saptamana trecuta,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…