- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, vineri, intr-o conferința de presa, ca țara sa a semnat in curand un acord care va permite importul a patru miliarde metri cub de gaz natural din Romania in urmatorii 15 ani, potrivit Reuters . Contactat de Libertatea, Ministerul Afacerilor Externe a reiterat…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters.

- Raspunsurile si actiunile politicienilor din majoritatea PSD-ALDE in ceea ce priveste respectarea statului de drept, de multe ori similare cu cele ale omologilor din tari ca Ungaria sau Polonia, ar putea atrage, in viitorul apropiat, pedepsirea atitudinii Romaniei de catre institutiile Uniunii Europene.

- Politicile duse de Budapesta si Varsovia incep sa se indeparteze tot mai mult de valorile Uniunii Europene si nu servesc salvarii Occidentului, ci vin mai degraba in intampinarea intereselor Moscovei.

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Un tren închiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana pierzându-si viata si o alta fiind grav ranita, ambele din respectiva masina,…

- Potrivit publicatiei britanice, combustibilul folosit de compania aeriana este un biocarburant realizat din combinarea combustibilului clasic si cel obtinut din brassica carinata, un tip industrial de seminte de mustar care pot fi cultivate intre ciclurile obisnuite de recoltare, chiar si pe un teren…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Muzeul Guggenheim din New York i-ar fi oferit presedintelui Statelor Unite Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut cu titlu de imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh, a scris joi publicatia Washington Post, citata de Reuters. Curatorul sef al…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times.

- Aproximativ 100 de persoane au participat, astazi, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele ‘Justitia furata’. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Artiști de seama ai muzicii romanești, Irina Loghin, Maria Dragomiroiu și Paul Surugiu Fuego au ajuns …pana langa Casa Alba, dar și la Capitoliul Statelor Unite ale Americii, sediul guvernului celui mai important stat din lume. Chiar daca Donald Trump nu a fost anunțat de alaiul artiștilor noștri, vedetele…

- Banca Mondiala, despre evolutia economica a Romaniei in urmatorii ani Potrivit raportului "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala, estimarile privind evolutia economica a Romaniei pentru 2018 si 2019 vor inregistra unele modificari fata de cele previzionate in iunie. Economia…

- Marion Bartoli s-a retras din activitatea sportiva acum patru ani, dar a anuntat ca-n curand va reveni in circuit. Ea a povestit cum a trait un calvar alaturi de fostul iubit, care zilnic radea pe seama greutatii sale. Frantuzoaica a contactat si un virus misterios, fiind internata in spital dupa…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Revolutia democratica care a invinsese in Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic este in pericol sa fie inversata. Din cauza ca UE este incapabila sa descurajeze acest proces in Polonia si Ungaria, a treia tara postcomunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie pe…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram…

- Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat marti ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, afectat de explozia hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, transmit Bloomberg si Reuters. Gazprom Export este la curent cu incidentul de la Baumgarten.…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Comisia Europeana va da in judecata, la Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cu sediul la Luxemburg, trei tari - Polonia, Ungaria si Republica Ceha -, pentru ca refuza sa primeasca solicitanti de azil, au indicat miercuri doua surse din cadrul UE, relateaza Reuters.Executivul UE va anunta decizia…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume, de 709 carate, cunoscut drept diamantul pacii , a fost vandut de Sierra Leone pentru 6,5 milioane de dolari, luni, la o licitatie din New York, cu scopul de a finanta proiecte de dezvoltare pentru populatia saraca din aceasta tara, informeaza Reuters.

- Romania incepe sa castige teren in Europa, dupa ce a devenit a 17-a economie a Uniunii Europene in functie de Produsul Intern Brut (PIB) si a 11-a economie dupa paritatea puterii de cumparare. Pe plan mondial, suntem a 34-a economie de mare export. Datele pentru anul 2016 arata ca am exportat…

- Desi in buzunarele romanilor – sau in buzunarele majoritatii romanilor – nu se simte, economia Romaniei are cea mai dinamica crestere la nivel european. Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (EUROSTAT), Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al…