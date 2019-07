Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a declarat, dupa vizita la Bucuresti unde a participat la ministeriala UE-SUA pe afaceri interne si justitie, ca SUA spera ca Romania va reveni asupra recentelor amendamente care ameninta sa submineze...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, in cadrul careia a subliniat ca Romania ramane un partener solid și de incredere al SUA, iar continuarea parteneriatului strategic dintre cele doua parți…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi, marți, la Palatul Cotroceni, la ora 12.00, pe procurorul general al Statelor Unite, William Bar, transmite Administrația Prezidențiala, Articolul Iohannis se intalnește cu procurorul general al SUA, William Barr apare prima data in GAZETA de SUD .

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze, preluate de Politico.eu. Sondajul a implicat răspunsurile a 3.000 de alegători…

- Ministerul Educației renunța la ordinul prin care calendarul admiterii la liceu ar fi fost modificat cu cateva zile inainte ca probele vocaționale și de aptitudini sa inceapa. Potrivit unui comunicat de presa remis HotNews, inscrierile sunt programate pentru zilele de ...

- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri sa mai depuna marturie in fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul in care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni intre președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza Reuters, potrivit…

- Ambasadorul George Cristian Maior a sustinut, in premiera pentru un reprezentant al Romaniei, un discurs in plenul Camerei Reprezentantilor a statului Arizona Camera Reprezentantilor a statului Arizona a adoptat o proclamatie oficiala in onoarea ambasadorului roman, pentru devotamentul acestuia in serviciul…