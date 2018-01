Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca este pregatit sa-și ceara scuze pentru postarile antimusulmane pe care le-a distribuit pe Twitter, daca acestea au fost postate de o grupare britanica de extrema dreapta, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan de la ITV, Trump a spus…

- Bazata pe dezvoltarea unor arme devastatoare, noua politica nucleara a președintelui Donald Trump a declanșat, inca inaintea prezentarii sale oficiale, un val de critici și avertismente. Atat...

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a exprimat joi regretele sale pe lânga ambasadorii africani care s-au declarat indignati de afirmatiile insultante atribuite lui Donald Trump, a facut cunoscut unul dintre diplomati, scrie AFP. Nikki Haley s-a întâlnit la solicitarea sa cu…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Rusia ofera resurse regimului nord-coreean, încalcând astfel regimul internațional de sancțiuni, spune președintele SUA, Donald Trump. El avertizeaza ca exista riscul unui conflict militar cu Phenianul.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Primul naufragiu din 2018 pe Marea Mediterana. Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Reprezentanții rețelei de socializare Twitter au transmis un comunicat in care explica de ce nu suspenda contul lui Donald Trump. Ei invoca faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si sa le dezbata. Reprezentanții…

- Postarea de pe Twitter a lui Donald Trump, prin care spunea ca are „un buton mai mare și mai puternic decat cel al lui Kim John-Un", i-a inspirat pe cei de la KFC. KFC Marea Britanie s-a folosit de „cearta pe butoane" ale celor doi lideri pentru a-i ironiza pe cei de la Mc Donald's, pe Twitter:…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul 'brutal si corupt' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, relateaza AFP. 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt',…

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…

- Scandal la varful concursului Miss America. Directorul executiv a fost suspendat din functie, din cauza unor comentarii vulgare la adresa concurentelor. Dezvaluirile au fost facute de „Huffington Post", citata de Digi24, care a publicat o serie de e-mail-uri in care Sam Haskell le jignea pe participante.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- “Declararea Ierusalimului ca fiind capitala inseamna sa nu tii cont de istorie si de adevaruri istorice din regiune, este o mare injustitie si cruzime, denota naivitate si nebunie si va trimite zona si lumea intreaga intr-un conflict de lunga durata”, a spus vice-prim-ministrul Bekir Bozdag pe Twitter.…

- Trump a raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta, transmite EFE, potrivit Agerpres. "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- "Libertatea noastra depinde de libertatea presei, iar acest lucru nu poate fi limitat fara a fi pierdut", comenta acesta, sambata seara pe o rețea de socializare. Comey a postat un citat dintr-o scrisoare de 200 de ani pe care Jefferson o scrisese la medicul care a tratat-o pe Lucy Elizabeth Jefferson,…

- Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter, sambata, in care a acuzat CNN ca reprezinta foarte slab Statele Unite ale Americii in lume. Televiziunea a reactionat, raspunzand pe platforma de socializare ca aceasta este una dintre atributiile presedintelui, informeaza hollywoodreporter.com.Citește…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Președintele american, Donald Trump, nu a mancat supa cu aripioare de rechin la Hanoi, contrar relatarilor aparute in presa americana, a informat joi agenția de stat din Vietnam, citata de DPA. Un articol din Newsweek, citând o fotografie distribuita pe Twitter în care ar fi…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost șef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatații, informeaza AFP. "Ma bucur sa anunț ca îl numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatații. El va fi o…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a continuat duminica polemica sa cu liderul nord coreean Kim Jong-un. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batrân, când eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atât de mult sa-i fiu prieten - si poate într-o…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Rețeaua de socializare Twitter a dublat numarul de caractere permise pentru un mesaj, la 280, o inovație destinata sa atraga mai mulți utilizatori și deja inaugurata de președintele american, Donald Trump, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- NATO a decis sa-si consolideze misiunea de consiliere si asistenta a fortelor armate afgane, care creste de la 13.000 la 16.000 de militari, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg marti, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Noul numar de militari va fi de 16.000 si se va concentra in particular asupra…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean reprezinta o "amenintare pentru lumea civilizata" si a reafirmat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Devin Patrick Kelley a deschis focul intr-o biserica din Texas, in timpul slujbei de duminica dimineața (ora locala). Potrivit presei internaționale, 26 de oameni au fost uciși, in timp ce alți 24 au fost raniți grav. Printre cei morți se numara și un copil in varsta de doi ani, dar și fiica pastorului.…

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca Statul Islamic (SI) va plati un ‘pret ridicat’ pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de marti de la New York care a costat viata a opt persoane, informeaza AFP. Militarii americani ‘au lovit…

- Este incredibil la ce atac a recurs celebrul rapper Snoop Doog si cat de morbid este gestul sau vis-a-vis de presedintele Donald Trump. In fotografie observam cum rapperul apare stand langa corpul „neinsufletit” al lui Donald Trump, intr-o varianta a copertei albumului „Make America Crip Again”.

- Sase oameni au murit pe loc dupa ce a dat cu masina peste ei, inca doi au decedat la spital, 12 sunt raniti. Sayfullo Saipov le-a vorbit procurorilor deschis si nu i-a pasat ca se autoincrimineaza. In sala de judecata, Sayfullo Saipov a aparut in scaun cu rotile, incatusat la maini si la picioare.…

- "Teroristul din NYC (New York City) s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agațat in camera sa de spital. El a ucis 8 persoane și a ranit grav altele 12. EL TREBUIE SA FIE CONDMNAT LA MOARTE!", scrie Donald Trump in postarea sa pe Twitter. Președintele american…