- Președintele Donald Trump a spus vineri ca îl va nominaliza pe secretarul de stat adjunct John Sullivan pentru postul de ambasador al SUA la Moscova, relateaza Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, Sullivan va fi cel mai înalt diplomat american în Rusia într-un moment dificil…

- Vorbind joi la show-ul moderat de Sean Hannity la postul Fox News, Rudy Giuliani a atras atentia asupra Romaniei. ''Sean, vreau sa priviti nu doar China. Vreau sa fiti atent la Romania. Doar priviti Romania'', a spus avocatul lui Trump, fara alte precizari. Romania, implicata in scandalul Hunter…

- Fostul procuror general ucrainean, Iuri Lutenko, sustine ca Hunter Biden, fiul ex-vicepresedintelui american, Joe Biden, a primit aproape un milion de dolari de la compania de gaze naturale "Burisma", activa in Ucraina.

- ''Apelul nerusinat si inedit al presedintelui la China si la Ucraina pentru ca acestea sa faca anchete legate de Joe Biden este condamnabil si cutremurator'', a estimat influentul senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale americane din 2012. Critic constant al presedintelui,…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…