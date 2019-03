Președintele Trump i-a cerut demisia Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul dintre cei mai activi sustinatori ai investigatiilor privind o posibila interferenta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016 din SUA, in urma careia Trump a ajuns la Casa Alba. "Congresmenul Adam Schiff, care timp de doi ani a mintit si a scurs informatii cu buna stiinta si in mod ilegal, ar trebui obligat sa demisioneze din Congres!" - a scris Trump pe Twitter. Apelul sau survine dupa ce saptamana trecuta procurorul special Robert Mueller si-a finalizat ancheta privind ingerinta rusa, iar un rezumat al acesteia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

