Presedintele Donald Trump s-a exprimat categoric, negand ca i-ar fi sugerat lui Mike Pence sa aleaga unul din hotelurile sale in deplasarea oficiala intreprinsa de vicepresedintele SUA in Irlanda, in pofida versiunilor contradictorii ale intamplarii care a starnit controverse, transmite AFP.



In cadrul vizitei in Irlanda vicepresedintele american s-a cazat la Trump International Golf Links & Hotel din Doonbeg pe coasta de vest a Irlandei, ceea ce a suscitat o noua polemica privind utilizarea fondurilor publice.



Intrebat in legatura cu aceasta alegere care a trezit critici,…