Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) daca va fi cazul si in cantitatea de care este nevoie, informeaza Reuters si AFP.



"Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea avea impact asupra preturilor petrolului, am autorizat utilizarea petrolului din SPR, daca va fi necesar si intr-o cantitate suficienta pentru a mentine pietele bine aprovizionate", a scris presedintele Trump intr-o postare pe Twitter.



"Am informat, de asemenea, toate agentiile implicate…