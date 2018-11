Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca a terminat de raspuns in scris la intrebarile procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Reuters. Trump a mentionat pentru reporterii de…

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat duminica seara pe candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro pentru a-l felicita pentru victoria sa in alegerile prezidentiale din Brazilia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele Trump l-a sunat in aceasta seara pe presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi armatei sa asigure securitatea frontierei Statelor Unite, catre care se indrepata cateva mii de migranti din America Centrala, care in prezent se afla in Mexic, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relatat miercuri despre modul in care a aflat despre criza din provincia siriana Idlib: de la o sustinatoare, la un miting electoral, si din presa, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca se asteapta la corectitudine din partea marilor companii a caror activitate este legata de Internet - Google, Facebook si Twitter - si nu a exclus impunerea unor reglementari in acest sens, relateaza DPA si Reuters. "Cred…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a deblocat marti 41 de utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta retea sociala, @RealDonaldTrump, informeaza Reuters. Un tribunal din districtul newyorkez Manhattan a decis pe 23 mai ca toate comentariile pe contul…