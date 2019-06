Presedintele SUA Donald Trump a parasit capitala sud-coreeana duminica seara la bordul avionului Air Force One, dupa incheierea unei vizite istorice in Peninsula Coreea in cadrul careia a pasit pe teritoriul nord-coreean, o premiera pentru un presedinte american, relateaza AFP.



Donald Trump urmeaza sa revina la Washington dupa ce s-a intalnit in cursul zilei cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei. Cei doi lideri au facut impreuna cativa pasi pe teritoriul nord-coreean, fiind a treia lor intrevedere in decurs de un an.



