Presedintele Transelectrica a mintit in CV: Nu a absolvit Politehnica

- Președintele Transelectrica, Marius Danuț Carașol, și-a trecut in CV o diploma pe care nu a obținut-o, susținand ca a absolvit Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitații Politehnica București.

- O noua recunoaștere a meritelor profesionale pentru un profesor al Universitații Politehnica Timișoara! In cadrul unei ceremonii solemne desfașurate la București, la sediul Acadmiei de Științe Tehnice din Romania, profesorului emerit Radu Bancula, de la Facultatea de Construcții a UPT, i s-a decernat…

- Aproximativ doua treimi dintre aceștia au optat pentru Facultatea de Medicina, numarul candidaților fiind mai mare decat in anii precedenți. Ieri a fost ultima zi de inscrieri pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila din București, care are o oferta educaționala…

- Pentru concursul de admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, concurs ce va avea loc miercuri, 24 iulie 2019, in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) s-au inscris 3.058 de candidati, anunța…

- N. Dumitrescu Cu siguranta, sunt multi copii care, la intrebarea clasica, pusa de rude: ”Ce vrei sa te faci atunci cand vei fi mare?”, au raspuns „Doctor!”, asa cum, cu siguranta, au fost destule cazurile in care aceasta dorinta nu s-a mai realizat, cu totul altul fiind drumul ales in viata. Exista,…

- Palmaresul lotului olimpic de juniori al Romaniei la a XXIII-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, desfasurata in perioada 20 - 25 iunie, in Cipru (Agros), insumeaza cinci medalii de aur și o medalie de argint. In urma acestor rezultate, Romania a ocupat pe primul loc in clasamentul…