- Șeful companiei Transelectrica, Marius Danuț Carașol, acuzat ca și-a falsificat diploma, a fost demis. Decizia a fost luata de catre Consiliul de Supraveghere al companiei. Forul de conducere s-a reunit joi dimineața, dupa ce Edupedu.ro a dezvaluit ca Marius Danuț Carașol și-a falsificat CV-ul, spunand…

- Presedintele Transelectrica, Marius Danut Carasol, si-a falsificat CV-ul, sustinand ca a absolvit Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Universitatea a transmis, pentru Edupedu.ro, ca presedintele Transelectrica a fost student, dar nu a finalizat studiile, potrivit…

- Membrii Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” au fost demisi in corpore, avand in vedere „incapacitatea de a exercita competentele functionale ale Consiliului”. O propunere in acest sens a fost sustinuta de cinci membri ai Consiliului Audiovizualului, in sedinta din 29 iulie,…

- Ilie Pintilescu are 68 de ani si locuieste in comuna suceveana Todiresti. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina de un echipaj de la Sectia de Politie Darmanesti. Oamenii legii i-au cerut actele la control, iar nea Ilie le-a aratat un permis de conducere…