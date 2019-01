Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a declarat ca nu se pune problema daca, ci cand va muta ambasada tarii sale din Israel de la Tel Aviv la...

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters, relateaza…

- O instanța din Brazilia l-a condamnat pe Ricardo Salles, numit de Jair Bolsonaro in funcția de ministru al mediului de la preluarea mandatului de președinte al țarii, pentru ,,nereguli administrative" comise atunci cand ocupa funcția de șef al unei agenții de mediu din Sao Paulo in 2016, informeaza…

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat decis sa modifice legea privind portul de arma, una din temele sale principale de campanie, si sa-i propuna functia de ministru al justitiei judecatorului Sergio Moro, simbol al luptei anticoruptie in tara sa, transmite AFP. In primul interviu…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Jair Bolsonaro, un politician cu vederi rasiste, misogine și homofobe, un susținator al dictaturii militare, admirator al lui Donald Trump, care a practicat un discurs violent în campania electorala și s-a bazat pe știri false pentru a se promova, este aproape de a

- Victoria extremei dreapta, personificata de scorul neasteptat obtinut de Jair Bolsonaro in primul tur al prezidentialelor din Brazilia, a dus, de asemenea, la cresterea considerabila a numarului de militari in parlament, care a devenit de peste doua ori mai mare, noteaza AFP preluata de Agerpres.…